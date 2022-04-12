Нанкин, Китай, 12 апреля, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Город Нанкин, столица восточно-китайской провинции Цзянсу, построит четыре временные больницы для приема и лечения пациентов с COVID-19, сообщила муниципальная комиссия по здравоохранению, передает агентство Синьхуа.

Khalid Albaih Нанкин

Все четыре импровизированные больницы переоборудованы из спортивных стадионов и выставочных центров. По сообщению муниципальной комиссии по жилищному строительству и городско-сельскому развитию, в строительстве примут участие около 1000 рабочих.

Все рабочие будут проживать на объектах во время строительства и регулярно проходить тестирование на нуклеиновые кислоты. Ожидается, что четыре временные больницы будут принимать и лечить легкие случаи заболевания и бессимптомных носителей, сообщила комиссия по здравоохранению.