Шанхай, Китай, , 03:29 — REGNUM Более 11 000 человек в Шанхае, включая пациентов с COVID-19, бессимптомных носителей и их близкие контакты, по данным на 10 апреля, были выписаны из больницы или освобождены от медицинского наблюдения, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Они могут свободно вернуться домой и продолжить наблюдение за состоянием здоровья дома, сообщила муниципальная комиссия по здравоохранению. Город проведет больше раундов комплексных тестов на нуклеиновые кислоты и примет соответствующие меры по профилактике и борьбе с COVID-19 в соответствии с различными уровнями риска в подчиненных ему районах.

Шанхай также обновил «код нуклеиновых кислот», чтобы облегчить свою работу по скринингу. Код может быть использован повторно без подключения к сети и представлен скриншотами. Члены семьи могут подать заявку на получение кода от имени своих детей и пожилых людей. Иностранцы могут зарегистрироваться для тестирования на нуклеиновые кислоты на месте, используя свои паспорта, или подать заявку на получение кода онлайн.