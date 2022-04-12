Шанхай, Китай, 12 апреля, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Более 11 000 человек в Шанхае, включая пациентов с COVID-19, бессимптомных носителей и их близкие контакты, по данным на 10 апреля, были выписаны из больницы или освобождены от медицинского наблюдения, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Они могут свободно вернуться домой и продолжить наблюдение за состоянием здоровья дома, сообщила муниципальная комиссия по здравоохранению. Город проведет больше раундов комплексных тестов на нуклеиновые кислоты и примет соответствующие меры по профилактике и борьбе с COVID-19 в соответствии с различными уровнями риска в подчиненных ему районах.

Шанхай также обновил «код нуклеиновых кислот», чтобы облегчить свою работу по скринингу. Код может быть использован повторно без подключения к сети и представлен скриншотами. Члены семьи могут подать заявку на получение кода от имени своих детей и пожилых людей. Иностранцы могут зарегистрироваться для тестирования на нуклеиновые кислоты на месте, используя свои паспорта, или подать заявку на получение кода онлайн.