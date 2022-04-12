Пермь, , 03:29 — REGNUM В арбитраж Пермского края от ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» подан банкротный иск. Заявления о самобанкротстве не попадают под действие введенного властями страны моратория. Дата заседания пока не назначена и дело не принято, передаёт ИА REGNUM.

Колбаса

Исковое заявление подано 8 апреля 2022 года. Сумма задолженности не сообщается. Между тем, по данным базы «Контур. Фокус», по итогам 2020 года завод получил чистый убыток 38,9 млн рублей против убытка 2019 года — 54,7 млн рублей.

Предприятие было учреждено в октября 2007 года и прописано в Кунгуре. Директор — Игорь Кошмяков, владельцы — Александр Репин (51% доли), Сергей Брызгалов — 19%, Елена Жебелева — 15%, Елена Худякова - 15%. Средняя численность персонала - около 200 человек.

В активе завода — ООО «Кунгурагрострой», учрежденное в 2012 году.