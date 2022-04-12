Лхаса, Китай, 12 апреля, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Поезда с первой партией противоэпидемических средств, пожертвованных Тибетским автономным районом на юго-западе Китая, отправились 10 апреля из города Шигадзе и региональной столицы Лхасы в Шанхай и провинцию Цзилинь, сообщает агентство Синьхуа.

Bundesarchiv Персонаж ритуального танца. Лхаса, 1938 год

Чтобы продемонстрировать свою поддержку Шанхаю и Цзилиню, которые в настоящее время борются с возобновлением эпидемии COVID-19, Тибет пожертвует 100 тонн мяса яка, местного фирменного блюда, и 3000 тонн питьевой воды для Шанхая, а также 5000 тонн питьевой воды для Цзилиня, заявил представитель заместителя директора регионального департамента коммерции Су Бинь.

«В поставках содержится любовь и забота всех этнических групп Тибета. Мы надеемся, что эти материалы помогут жителям Шанхая и Цзилиня как можно скорее преодолеть трудности», — добавил он.

Первая партия мяса яка прибудет в Шанхай 12 апреля. По словам Су, питьевая вода прибудет в Шанхай и Цзилинь через пять-семь дней с момента отправки. Шанхай и Цзилинь, в свою очередь, на протяжении многих лет предлагают Тибету гуманитарную помощь.