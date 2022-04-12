Новосибирск, , 03:24 — REGNUM В Новосибирской области цены на потребительском рынке в марте 2022 года по сравнению с февралём выросли на 7,4%, в том числе на продовольственные товары – на 7,5%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Цены на продукты Uainfo.org

«Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции», — уточнил региональный орган статистики.

Так, заметнее всего подорожали свежие помидоры — на 46,7%, репчатый лук – на 45,7%, бананы – на 41,7%, белокочанная капуста – на 36,9%, груши – на 23,8%, свёкла –на 21,4%, морковь – на 19,5% и виноград – на 15,1%. В группе макаронных и крупяных изделий стали дороже все наблюдаемые товары. В группе мяса и птицы выросли цены на пельмени, равиоли — на 12,8%, говядину на кости – на 8,8%, говяжью печень – на 7,6%, бескостную говядину – на 6,5%, баранину – на 5,9%, куриные окорочка – на 5,5%, мясной фарш – на 5,4%. Сахар вырос в цене на 54,3%.

При этом подешевели свежие огурцы — на 29,9%, охлаждённые и мороженые куры — на 0,3%.