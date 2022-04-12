Тайбэй, 12 апреля, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали сейсмологи у берегов китайского острова Тайвань, сообщает пресс-служба Китайского центра по наблюдению за землетрясениями.

Zeml.info Землетрясение

Сообщается, что эпицентр землетрясения находится к югу от острова по координатам 21,62 градуса северной широты и 120,97 градуса восточной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 18 километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля землетрясения магнитудой 5,6 произошло у берегов Фиджи. Его очаг находился в 503 километрах к северо-востоку от города Сува на глубине десяти километров. По предварительным данным, пострадавших не было.