Пекин, 12 апреля 2022, 03:22 — REGNUM Регулятор по ценным бумагам Китая одобрил первичное публичное размещение акций (IPO) двух компаний на национальной бирже ChiNext, сообщает агентство Синьхуа.

Рост фондового рынка
Рост фондового рынка
Pixabay.com

Nanjing Toua Hardware & Tools Co., Ltd. и Beijing Huaru Technology Co., Ltd. будут включены в список растущих предприятий Шэньчжэньской фондовой биржи, совета ChiNext, согласно Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

Компании и их андеррайтеры подтвердят даты IPO и опубликуют свои проспекты после обсуждения с фондовой биржей. ChiNext представляет собой биржу, созданную по подобию Nasdaq.