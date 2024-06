Пекин, 12 апреля, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Регулятор по ценным бумагам Китая одобрил первичное публичное размещение акций (IPO) двух компаний на национальной бирже ChiNext, сообщает агентство Синьхуа.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Nanjing Toua Hardware & Tools Co., Ltd. и Beijing Huaru Technology Co., Ltd. будут включены в список растущих предприятий Шэньчжэньской фондовой биржи, совета ChiNext, согласно Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

Компании и их андеррайтеры подтвердят даты IPO и опубликуют свои проспекты после обсуждения с фондовой биржей. ChiNext представляет собой биржу, созданную по подобию Nasdaq.