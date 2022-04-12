Шанхай, Китай, , 03:20 — REGNUM Согласно данным Шанхайской судоходной биржи (SSE), общий спрос на рынке прибрежных сыпучих грузов Китая вырос в марте, сообщает агентство Синьхуа.

Вид ночного Шанхая

В месячном исчислении сводный индекс для прибрежных навалочных грузов, который измеряет транспортные расходы на рынке прибрежных перевозок, вырос на 16,1% до 1215,81 пункта. Субиндекс для угля показал наиболее заметный рост — на 23,8%, за которым последовал рост для зерна и металлической руды.

По данным биржи, субиндекс для нефтепродуктов снизился на 0,3%, в то время как индекс для сырой нефти остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем. По данным SSE, в 2021 году сводный индекс для прибрежных сыпучих грузов составил в среднем 1299,35 пункта.

SSE инициировала индекс в 2001 году под руководством Министерства транспорта Китая, чтобы полностью отразить колебания на китайском рынке прибрежных перевозок.

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