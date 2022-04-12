Пекин, , 03:17 — REGNUM Среднесуточный объем производства сырой стали на крупнейших сталелитейных заводах Китая в конце марта составил около 2,16 млн тонн, сообщает агентство Синьхуа.

Раскалённая сталь Фото: Пресс-служба ММСК

По данным Китайской ассоциации черной металлургии, ежедневный объем производства увеличился на 5,41% по сравнению с показателем, зафиксированным в середине марта. Согласно данным, в конце марта крупнейшие производители стали произвели 23,76 млн тонн сырой стали.

За этот период ежедневное производство чугуна выросло на 3,47%по сравнению с серединой марта, в то время как производство стального проката выросло на 5,18%, показали данные.