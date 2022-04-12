Вашингтон, 12 апреля, 2022, 03:17 — ИА Регнум. Требования и предложения западных СМИ, касавшиеся взаимоотношений Дели и Москвы по ситуации на Украине отверг глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам переговоров в Вашингтоне. Об этом дипломат заявил 11 апреля в ходе пресс-конференции.

Mea.gov.in Субраманьям Джайшанкар

Глава МИД Индии в ответ на вопрос журналиста из Японии о том, не стоит ли Нью-Дели начинать меньше полагаться на Москву в экономическом и военном плане, назвал предложение представителя СМИ «непрошеным». Джайшанкар отметил, что, похоже, пришёл его черёд получать советы и предложения от прессы, но заметил, что в Индии делают свои выводы и оценки относительно происходящих событий.

«Мы делаем собственные выводы и оценки. И поверьте мне, у нас имеется приличное понимание того, что отвечает нашим интересам, как их защищать и продвигать», — пояснил глава МИД Индии.

Чуть раньше Джайшанкар разъяснил американской журналистке телеканала «Аль-Джазира», добивавшейся от него осуждения спецоперации России, что власти Индии предпочитают поступать так, как они считают нужным и формулировать по-своему. Тем не менее, глава МИД Индии поблагодарил корреспондентку «за советы и предложения».

На пресс-конференции, кроме главы МИД Индии, присутствовали министр обороны Индии Раджнатх Сингх, а также госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.