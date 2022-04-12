Москва, , 03:16 — REGNUM Крупный дорожный тендер с начальной ценой свыше 3 млрд рублей заинтересовал лишь одного участника, потому конкурентной борьбы не произошло. Тендер на реконструкцию участка Киевского шоссе признали не состоявшимся, но контракт предложен единственному участнику, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Шоссе

При начальной цене 3 070 208 189 рублей участник выразил готовность выполнить работы за 3 054 857 148,06 рубля. Контракт с АО «Дороги и мосты» числится в стадии подписания поставщиком. Компания учреждена в октябре 2020 года в результате выделения из ПАО «Мостотрест» ряда мощностей и активов. В открытых источниках фигурирует как исполнитель почти двух десятков госконтрактов на общую сумму свыше 88 млрд рублей.

Напомним, в задачи исполнителя входят проектно-изыскательские и строительные работы по проекту «Строительство многоуровневых транспортных развязок в п. Рассудово, п. Киевский с реконструкцией Киевского ш. на участке 51−65 км. Первый этап. Реконструкция Киевского шоссе на участке от 51 км до 53 км». Работы планируется завершить за 690 дней.