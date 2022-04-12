Пекин, 12 апреля, 2022, 03:14 — ИА Регнум. Рынок жилья Китая продемонстрировал признаки охлаждения в марте, показали данные недавнего отчета, сообщает агентство Синьхуа.

Жилье в Китае

Согласно отчету, совместно опубликованному онлайн-рынком 58. com, индекс, указывающий на поиск жилья по всей стране, упал на 11,8% в марте по сравнению с предыдущим месяцем, отмечает информационная платформа по жилью anjuke. com.

В частности, индекс для городов первого уровня снизился на 9,8% по сравнению с февралем, в то время как для городов второго уровня снизился на 11,8%, отмечается в отчете и добавляется, что в городах третьего и четвертого уровня произошло снижение на 13,4%.

Согласно результатам онлайн-мониторинга отчета, цены на новое жилье в 65 крупных городах страны в прошлом месяце составили в среднем 17 547 юаней (около $2 756,7) за квадратный метр, снизившись на 0,08% в месячном исчислении.

Отчет также показал, что цены на подержанные дома в 65 крупных городах снизились на 0,22% в месячном исчислении до 16 921 юаня за квадратный метр.