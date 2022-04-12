Лондон, 12 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в связи с наступающим 30-летием установления дипломатических отношений между Лондоном и Тбилиси направил письмо главе правительства Грузии Ираклию Гарибашвили, сообщает 11 апреля грузинский телеканал «Формула».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Джонсон в своём письме «находит радость» от того, как расширились и расцвели двусторонние отношения, символом которых стал ежегодный формат Уордропского стратегического диалога, а также новое соглашение о двустороннем партнёрстве и сотрудничестве. Он пишет об огромном значении, которое Великобритания придаёт отношениям, существующим между двумя странами.

«Я хотел бы заверить вас, что мы твёрдо стоим на защите суверенитета, территориальной целостности и евроатлантического выбора грузинского народа. Я с нетерпением жду постоянного развития нашего партнерства в ближайшие годы», — сказал Джонсон.