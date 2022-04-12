Пекин, , 03:10 — REGNUM Банк развития Китая (CDB) увеличил свою финансовую поддержку развития чистой энергетики в первом квартале этого года, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.

Зеленая энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ЦКБ, он выдал 109 млрд юаней (около $17,12 млрд) кредитов в энергетическом секторе для поддержки развития экологически чистой энергетики и перехода традиционной энергетики на экологически ориентированную.

За этот период на развитие экологически чистой энергетики, включая атомную энергетику, ветроэнергетику и фотоэлектрическую энергетику, было выдано в общей сложности кредитов на сумму 76,5 млрд юаней.

Между тем, по данным банка, непогашенные кредиты к концу первого квартала в секторе чистой энергетики выросли на 48,8 млрд юаней по сравнению с концом прошлого года.