Анадырь, , 03:12 — REGNUM При поддержке Федерального агентства по делам молодёжи 28 апреля в повторный Всероссийский прокат выйдет семейный спортивный фильм «Команда мечты» (6+) режиссёров Филиппа Абрютина (родился на Чукотке) и Максима Зыкова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Собранные средства от проката будут направлены на гуманитарную помощь в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Фильм «Команда мечты» выйдет в уникальном формате: в Год культурного наследия народов России впервые в истории отечественного проката картина будет выпущена в оригинальном звучании на русском языке, а также в профессиональном многоголосом дубляже на чеченском, татарском и якутском языках.

Роли в кинофильме исполнили Ян Цапник, Роман Мадянов, Юрий Стоянов, Анна Чурина, Владимир Сычев и другие артисты.

Ранее «Команда мечты» успешно приняла участие в более чем 25 российских кинофестивалях.

Фильм является участником программы «Пушкинская карта».

Как сообщало ИА REGNUM, полуторамесячную львицу Zамиру и двух двухмесячных тигрят вывезли из мариупольского городского зоопарка в более безопасное место — зоопарк «Придорожный» под Донецком.