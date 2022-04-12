Пекин, , 03:08 — REGNUM Швейная отрасль Китая зафиксировала рост операционных доходов за первые два месяца этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Швеи. Гравюра

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, с января по февраль текущего года 13 042 крупных швейных компании страны заработали в общей сложности 203,7 млрд юаней (около $32 млрд), что на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая прибыль этих компаний выросла на 5% в годовом исчислении до 8,8 млрд юаней, при этом совокупный объем производства увеличился на 1,4% в годовом исчислении до 4,14 млрд штук. По данным министерства, в период с января по февраль экспорт одежды и аксессуаров из страны увеличился на 6,1% до $25,5 млрд.