Пекин, 12 апреля, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Банк сельскохозяйственного развития Китая (ADBC), один из трех ведущих банков страны, выдаст не менее 100 млрд юаней (около $15,6 млрд) кредитов в период с 2021 по 2025 год для поддержки качественного развития семеноводческой отрасли страны, сообщает агентство Синьхуа.

Александр Погожев ИА REGNUM Целые семена пшеницы

Банк заявил, что в течение пятилетнего периода он будет уделять приоритетное финансовое внимание решению ключевых проблем в разведении риса, пшеницы, кукурузы и сои, а также поддерживать развитие конкурентоспособных семеноводческих компаний и расширение производства сои и масличных культур.

ADBC также окажет финансовую поддержку развитию национальных баз по разведению и производству семян, а также баз по разведению свиней, коров и водоплавающих птиц.

Основанный в 1994 году, ADBC является единственным банком сельскохозяйственной политики в Китае, находящимся под непосредственным руководством Госсовета КНР, кабинета министров страны.