Шанхай, Китай, 12 апреля, 2022, 03:03 — ИА Регнум. По данным Шанхайской судоходной биржи, индекс экспортных контейнерных перевозок Китая снизился на прошлой неделе, закончившейся 8 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай. КНР

Средний индекс контейнерных перевозок в Китае (CCFI) снизился на 2,7% до 3117,75 пункта, сообщила биржа. Субиндекс для южноамериканской службы привел к снижению с недельным падением на 6,2%.

CCFI отслеживает спотовые и договорные ставки фрахта из китайских контейнерных портов по 12 маршрутам доставки по всему миру на основе данных 22 международных перевозчиков. Индекс был установлен на уровне 1000 пунктов на 1 января 1998 года.