Пекин, , 03:00 — REGNUM Рынок сканеров документов в Китае сообщил об уверенном восстановлении в 2021 году, при этом годовые поставки выросли на 9,7% по сравнению с предыдущим годом, сообщает агентство Синьхуа.

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Согласно отчету, опубликованному международной исследовательской компанией International Data Corporation (IDC), в прошлом году поставки сканеров документов составили 461 000 единиц. Китайские бренды продемонстрировали уверенный рост на рынке, поставив за этот период 92 000 единиц, что на 46,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные IDC также показали, что совокупный годовой темп роста поставок китайских брендов на рынке за последние пять лет достиг 20,8%, в то время как для международных брендов этот показатель составил 4,6%.