Петропавловск-Камчатский, , 02:58 — REGNUM В отношении 22-летней жительницы Камчатки возбуждено уголовное дело за насилие в отношение сотрудника полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Полицейский Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Утром 6 марта пьяная женщина поссорилась со своей знакомой и вызвала наряд полиции. Но затем она отказалась давать объяснения прибывшим сотрудникам правоохранительных органов и напала на полицейского. Она оторвала карман куртки сотрудника и ударила мужчину по голове стеклянным чайником.

Подозреваемая раскаялась в содеянном, но расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тульской области 66-летний мужчина расстрелял из охотничьего ружья свою соседку, а также открыл стрельбу по сотрудникам полиции. В настоящее время подозреваемый задержан.