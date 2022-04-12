Прага, , 02:44 — REGNUM Около ста миллионов жителей Евросоюза могут остаться без электроснабжения, если ЕС введет санкции на поставки ядерного топлива из России. Об этом сообщает чешская газета Seznam Spravy.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным автора публикации, в Восточной Европе электричество вырабатывают атомные электростанции, построенные в советское время. В настоящее время топливо для этих АЭС поставляется из России. Если же поставки ядерного топлива с российской территории прекратятся, то эти страны столкнутся с проблемами.

«Попытка досрочно расторгнуть контракты с Россией, таким образом, может поставить под угрозу электроснабжение почти ста миллионов европейцев в странах, которые полагаются на атомные электростанции как на свой важнейший источник чистой энергии», — заявил автор статьи.

В публикации говорится, что в ряде стран, включая Финляндию и Болгарию, около 40% электроэнергии вырабатывают на АЭС. При этом подчеркивается, что в краткосрочной перспективе ядерное топливо из России заменить нечем. На поиск альтернатив у ЕС может уйти несколько лет.