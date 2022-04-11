Прага, 12 апреля, 2022, 02:44 — ИА Регнум. Около ста миллионов жителей Евросоюза могут остаться без электроснабжения, если ЕС введет санкции на поставки ядерного топлива из России. Об этом сообщает чешская газета Seznam Spravy.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

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По данным автора публикации, в Восточной Европе электричество вырабатывают атомные электростанции, построенные в советское время. В настоящее время топливо для этих АЭС поставляется из России. Если же поставки ядерного топлива с российской территории прекратятся, то эти страны столкнутся с проблемами.

«Попытка досрочно расторгнуть контракты с Россией, таким образом, может поставить под угрозу электроснабжение почти ста миллионов европейцев в странах, которые полагаются на атомные электростанции как на свой важнейший источник чистой энергии», — заявил автор статьи.

В публикации говорится, что в ряде стран, включая Финляндию и Болгарию, около 40% электроэнергии вырабатывают на АЭС. При этом подчеркивается, что в краткосрочной перспективе ядерное топливо из России заменить нечем. На поиск альтернатив у ЕС может уйти несколько лет.