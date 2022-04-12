Петропавловск-Камчатский, , 02:37 — REGNUM На Камчатке 12 апреля начались масштабные, трёхдневные, всероссийские командно-штабные учения по ликвидации последствий ЧС, вызванных паводками и природными пожарами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Спасатели МЧС ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия борется с паводками — трансляция»

Читайте также: На Камчатке спасатели десантировались без парашютов в ночное время

«Цель учения — уточнить вопросы взаимодействия всех структур, задействованных в ликвидации такого рода чрезвычайных ситуаций, проверить готовность сил и средств, практически отработать приёмы и способы защиты населения», — пояснил заместитель начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю (по гражданской обороне и защите населения), начальник управления гражданской обороны и защиты населения Андрей Литвинюк.

В первый день учений будут отработаны вопросы оповещения и сбора руководящего состава, организации информирования населения, введения режимов повышенной готовности, приведения в готовность сил и средств РСЧС к реагированию на возникшие чрезвычайные ситуации.

Во второй день участники на практике отработают действия по ликвидации последствий паводка. 14 апреля учения будут посвящены борьбе с природными пожарами.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке спасатели отработали навыки десантирования в труднодоступной местности в ночное и дневное время без парашютов.