Вашингтон, 12 апреля, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Пентагон собирается провести кадровые перестановки на уровне высшего командования войск США, в том числе и в Европе. Об этом 11 апреля сообщило издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Так, глава Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс передаст свои полномочия Кристоферу Каволи. Сам Каволи пока является командующим американских сил в Европе и Африке.

Кроме того, Вашингтон намерен сменить руководителя Командования специальных операций США (SOCOM). Вместо генерала Ричарда Кларка им должен стать генерал Брайан Фэнтон, который возглавляет одно из подразделений SOCOM — Объединенное командование специальных операций (JSOC).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля американское министерство обороны назначило Майкла Куриллу новым руководителем Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).