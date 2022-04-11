Североморск, Мурманская область, 12 апреля, 2022, 02:32 — ИА Регнум. На морских полигонах боевой подготовки ВМФ России в Баренцевом море 11 апреля начались контрольные корабельные учения базовых тральщиков «Владимир Гуманенко» и «Ельня» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ). Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Тральщики

Целью учений является отработка действий тральной группы по поиску, обнаружению и уничтожению мин различного типа при сопровождении надводных кораблей и подводных лодок флота.

пресс-служба СФ «Моряки-североморцы отрабатывают сопровождение боевых кораблей за тралами, используя весь комплекс противоминного вооружения — гидроакустические станции поиска якорных и донных мин, а также различного вида тралы».

Учения завершатся зачётными артиллерийскими стрельбами, в рамках которых экипажи тральщиков «Владимир Гуманенко» и «Ельня» отработают уничтожение плавающей мины. Также будут проведены тренировки по противодиверсионной обороне корабля на незащищённом рейде, по борьбе за живучесть в море, «маневрированию и организации связи».

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на полигоне вблизи озера Сантаярви прошли контрольные боевые стрельбы артиллеристов отдельной бригады морской пехоты Северного флота.

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