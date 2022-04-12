Петропавловск-Камчатский, , 02:26 — REGNUM На Камчатке спасатели отработали навыки десантирования в труднодоступной местности в ночное и дневное время без парашютов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Демонстрация десантирования Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сотрудники поисково-спасательного отряда провели с вертолёта Ми-8 более 70 спусков с высоты 20−35 метров. Десантирование провели в районе реки Правой Авачи в Елизовском районе.

Аналогичные тренировки проводятся не менее одного раза в год. Последний раз навык десантирования без парашюта потребовался сотрудникам МЧС в ходе поисково-спасательной операции при крушении самолёта АН-26 в посёлке Палана.

Как сообщало ИА REGNUM, командир экипажа Ан-26 не принял рекомендации диспетчера и хотел посадить самолёт по-своему. Это стало причиной столкновения воздушного судна со скалой. Диалог пилота с диспетчером представлен в промежуточном отчёте межгосударственного авиационного комитета.