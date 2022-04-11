Кабул, 12 апреля, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Участники акции протеста против якобы насилия и плохого отношения к гражданам Афганистана в Иране подожгли здание консульства Ирана в афганском городе Герат. Об этом 11 апреля сообщило агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Протестующие в городе Герат в одноимённой провинции Афганистана подожгли двери иранского консульства и забросали здание камнями. Местным службам безопасности удалось задержать нескольких зачинщиков беспорядков.

В МИД Ирана осудили произошедшее и потребовали у властей Афганистана обеспечить надлежащий уровень безопасности дипломатическим миссиям.

Похожие акции протеста прошли и в других городах страны. В Кабуле демонстранты, собравшиеся у посольства Ирана, потребовали от Ирана прекратить депортацию афганских граждан и насилие в отношении афганцев в Иране.

Недовольство афганских граждан вызвала видеозапись, появившаяся в соцсетях, где запечатлены якобы издевательства над афганскими гражданами в Иране. В свою очередь, в МИД Ирана назвали эту видеозапись попыткой ухудшить отношения между Тегераном и Кабулом и настроить друг против друга граждан обеих стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало о протестах в Афганистане против насилия в отношении афганцев в Иране.