Брюссель, , 02:18 — REGNUM Первый в стране случай заражения новым подвидом штамма коронавируса «Омикрон», получившим обозначение «BA.4», обнаружен в Бельгии. Об этом 11 апреля сообщило издание Le Vif со ссылкой на Левенский католический университет.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Он был найден у пациента во франкоязычной части Бельгии и изучен в Брюссельском свободном университете (ULB). В издании напомнили, что случаи инфицирования вариантами «Омикрона» «BA.4» и «BA.5» уже выявлены Германии, Дании, Великобритании, Ботсване и ЮАР.

В Бельгии разновидность «BA.5» пока не обнаружена.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля на территории австралийского штата Новый Южный Уэльс был выявлен первый в Австралии факт заражения штаммом коронавируса «Дельтакрон», который включает свойства как штамма «Дельта», так и «Омикрона».

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