12 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 07:51 — REGNUM Неполные полтора месяца с момента введения санкций показали, что российская нефть пользуется высоким спросом несмотря на все введённые ограничения. Более того, «черную нефть» из России закупают даже компании западных стран. Специально для этого предприимчивые дельцы придумали хитрую схему, которая позволяет им скупать российские углеводороды в обход санкций.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Американские компании реализуют очередную схему для покупки нефти из России — они смешивают 49,99% нефти из России с 50,01% нефти из других источников. Тогда нефть перестает считаться российской. Такую схему применяет американская Shell. Продукт прозвали «латвийской нефтяной смесью» из-за того, что смешивание нефти разных поставщиков происходит в порту латвийского Вентспилса», — написал телеграм-канал «Банкста».

Те же компании, которые решили играть по правилам западного мира, несут огромные убытки, отмечает телеграм-канал «Экономический вестник». Автор поста отмечает, что по подсчетам американского журнала «Forbes» убытки иностранных энергетических корпораций уже сейчас исчисляются миллиардами долларов. Примечательно, что среди пострадавших компаний есть и Shell, от чего становится непонятно, учло ли издание её теневые схемы или же указало убытки фирмы без привязки к обходу санкций.

«Западные энергетические компании отвернулись от России. Во сколько им это обошлось? Американский журнал «Forbes» подсчитал убытки таких гигантов, как Shell, Exxon Mobil, BP и других. Кто во сколько «влетел»? Shell остановила все свои операции в России из-за санкций. И это привело к тому, что только за первый квартал компания потеряла 5 миллиардов долларов. Тем временем конкурирующая компания BP отказалась от почти 20% акций российского энергетического гиганта «Роснефть». В компании уже подсчитали, что потенциальные убытки составят 25 миллиардов долларов. Тем временем американская Exxon Mobil, которая тоже остановила все операции на территории России, еще в конце 2021 года ликвидировала российские активы на 4 миллиарда долларов. Норвежский нефтегазовый гигант Equinor еще не отказался полностью от своих инвестиций в РФ на 1,2 миллиарда долларов. Но дело, похоже, идет к тому. Forbes пишет, что все эти потери могут быть смягчены высокими ценами на газ и нефть», — сообщил ТГ-канал.

Shell EDDIE

Впрочем, российским нефтяникам сильно переживать из-за убытков западных «коллег» не стоит. Российские энергоресурсы неизбежно будут пользоваться высоким спросом, уверен «Экономический вестник».

«Экспорт нефти и газа останется. Сейчас поставки газа из России заменить сложно. Теоретически от нефти, угля, металла, древесины… можно отказаться, но от газа — практически невозможно (как минимум, до 2027 года). И это наш жирный плюс. Чтобы это стало возможным, странам Европы необходимо построить множество атомных станций, существенно изменить инфраструктуру и т.д.» — написал автор поста.

Подобные оценки подтверждает заявление представителя ОПЕК, указавшего, что заменить поставки российской нефти на европейский рынок попросту не представляется возможным.

«Заменить экспорт российской нефти в ЕС практически невозможно — генсек ОПЕК», — привел слова главы энергетического картеля телеграм-канал «СОЛОВЬЁВ».

Заменить российскую нефть на глобальном рынке будет вдвойне сложно еще и на фоне отказа США снимать ограничения с Венесуэлы.

«США не рассматривают возможность ослабления санкций против Венесуэлы, чтобы заменить ее нефтью российскую в условиях дефицита на рынке, заявил Белый дом», — сообщил ТГ-канал «Банкста».

Добыча нефти Artur1917

Совокупность всех этих факторов в конечном итоге уже сейчас привела к тому, что экспорт из России черного золота вернулся на уровень середины февраля 2022 года, то есть до момента, когда Запад решил объявить Москве «экономическую войну», самонадеянно пообещав разрушить российскую экономику за считанные дни.

«Доходы казны от экспортных пошлин на нефть также достигли самого высокого с начала года уровня — $230 млн за неделю. Главное, чтобы эти нефтяные и газовые евро и доллары не принесли ложного ощущения, что худшее для экономики позади. К сожалению, впереди. Цель Салливан озвучил четко — ослабленная Россия. Ограничения и запреты будут только нарастать. Потому очень ждём от правительства новых антикризисных законопроектов, а от вас идей и предложений!» — написал в своем телеграм-канале журналист Евгений Попов.

В то же время нельзя не отметить, что российские энергетические компании достаточно быстро сумели приспособиться к западным санкциям, отмечает телеграм-канал «Графономика».

"По данным Bloomberg, экспорт нефти из России после просадки в марте на прошлой неделе вышел на локальный максимум — 4 млн барр. в день. Расчетный спрэд между Urals и Brent еще достаточно велик, достигая в моменте 27 долл. за барр., однако он уже сократился более чем на 5 долл. По мере истощения мировых запасов нефти рекордные скидки на российскую нефть постепенно сократятся, а экономика российских нефтяных компаний стабилизируется после шока санкций. Восстановится прибыль и налоги. Впереди проблемы у нефтепереработчиков США и Европы. Поставщиков тяжелых сортов нефти в мире немного. Как будут работать НПЗ в США и Восточной Европе после переориентации поставок российской нефти и мазута в Азию, еще предстоит узнать. Но что-то подсказывает — будет весело», — сделал свой прогноз автор поста.

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