Вашингтон, , 02:09 — REGNUM США призывают другие страны воздержаться от покупки вооружения у России, но в связи с приобретением Индией российских ЗРК С-400 решения о санкциях пока не приняли. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен11 апреля заявил на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи в формате «два плюс два».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Энтони Блинкен «Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения, особенно в свете того, что Россия делает в отношении Украины».

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что в настоящее время «решение относительно потенциальных санкций или потенциальных исключений из санкций» в связи с покупкой Индией российских ЗРК С-400 «пока не принято».

В пресс-конференции по итогам встречи в формате «два плюс два» также участвовали индийский коллега Блинкена Субраманьям Джайшанкар, министры обороны США и ИндииЛлойд Остин иРаджнатх Сингх.

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Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Соединённых Штатов и Индии развивать экономический диалог, в рамках которого до конца года пройдёт встреча глав ведущих компаний двух стран.

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