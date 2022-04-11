Вашингтон, 12 апреля, 2022, 01:41 — ИА Регнум. США и Индия намерены развивать экономический диалог, в рамках которого до конца года проведут встречу глав ведущих компаний двух стран. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 11 апреля заявил на пресс-конференции по итогам встречи в формате «два плюс два».

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

По словам Блинкена, представители внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран «обсудили нашу цель» по стимулированию «инклюзивного экономического роста как в наших странах, так и во всём регионе». В настоящее время торговый оборот между США и Индией «уже превышает $150 млрд» в год.

Энтони Блинкен «Но мы углубляем эти отношения путём возобновления диалога США и Индии по торговле и проведения форума руководителей компаний США и Индии позднее в этом году, где наши партнёры из частного сектора смогут представить рекомендации относительно дальнейшего укрепления наших отношений в сфере торговли и инвестиций».

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что заявленная ранее премьер-министром Индии Нарендрой Моди на онлайн-встрече с президентом США Джо Байденом поддержка экономических инициатив Белого дома в Индо-Тихоокеанском регионе «может позволить нам активизировать сотрудничество во многих сферах, включая цифровую торговлю, устойчивость цепочек поставок, инфраструктуру и политику в налоговой сфере».

В пресс-конференции по итогам встречи в формате «два плюс два» также участвовали индийский коллега Блинкена Субраманьям Джайшанкар, министры обороны США и Индии Ллойд Остин и Раджнатх Сингх.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Пентагона Ллойд Остин заявил о намерении Соединённых Штатов и Индии провести между министерствами обороны двух стран «оборонный обмен» в космической отрасли.