Анкара, , 01:11 — REGNUM Микроавтобус перевернулся на дороге в провинции Битлис на востоке Турции, сообщает агентство Anadolu.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, в ходе движения автобус перевернулся и врезался в кучу земли на обочине. В результате ДТП погибли четверо нелегальных мигрантов, а также пострадали 25 человек, включая водителя микроавтобуса. Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в Румынии автофургон врезался в газовую трубу в уезде Клуж на северо-западе страны. В результате столкновения часть газопровода была выведена из строя, произошел выброс топлива. Также при аварии погиб водитель автомобиля.