Мадрид, , 01:08 — REGNUM Партия груза с гуманитарной помощью весом более 50 тонн была направлена Украине властями Испании, 11 апреля сообщило на своем сайте испанское министерство здравоохранения.

Флаг Испании Efraimstochter

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Указанный объем включает более 1,5 млн единиц медикаментов. Как и в предыдущие разы помощь собиралась за счет пожертвований от гражданской гвардии, автономных сообществ и стратегического резерва минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что с начала специальной операции Россия доставила на Украину 8,5 тыс. тонн гуманитарных грузов, в том числе за сутки — 449 тонн.

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