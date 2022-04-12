Неклиновский район, Ростовская область, , 01:06 — REGNUM В Ростовской области начался поиск подрядчика, который отреставрирует мемориальный памятник 1943 года героям прорыва Миус фронта и освобождения Таганрога. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Музей «Самбекские высоты» Самбек.рф

Стоимость работ на объекте культурного наследия площадью 1656 кв. метров и прилегающем земельном участке 30 тыс. кв. метров в Неклиновском районе оценивается в 129,3 млн рублей. Монумент расположен неподалёку от села Самбек.

«Самбекские высоты, расположенные в селе Самбек, являются значимым историческим местом нашей области, связанным с Победой Советских Войск над немецко-фашистскими захватчиками. Именно здесь проходила линия неприступного Миус фронта, одного из самых укрепленных немецких фортификационных сооружений. Десятки тысяч (150 000…) солдат отдали жизнь, героически штурмуя Миус фронт», — говорится в техническом задании.

Открытый конкурс объявил Таганрогский литературный и историко-архитектурный музей-заповедник. Работы на объекте предполагается завершить не позднее ноября 2023 года.