Неклиновский район, Ростовская область, 12 апреля, 2022, 01:06 — ИА Регнум. В Ростовской области начался поиск подрядчика, который отреставрирует мемориальный памятник 1943 года героям прорыва Миус-фронта и освобождения Таганрога. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самбек.рф Музей «Самбекские высоты»

Стоимость работ на объекте культурного наследия площадью 1656 кв. метров и прилегающем земельном участке 30 тыс. кв. метров в Неклиновском районе оценивается в 129,3 млн рублей. Монумент расположен неподалёку от села Самбек.

«Самбекские высоты, расположенные в селе Самбек, являются значимым историческим местом нашей области, связанным с Победой Советских Войск над немецко-фашистскими захватчиками. Именно здесь проходила линия неприступного Миус-фронта, одного из самых укрепленных немецких фортификационных сооружений. Десятки тысяч (150 000…) солдат отдали жизнь, героически штурмуя Миус-фронт», — говорится в техническом задании.

Открытый конкурс объявил Таганрогский литературный и историко-архитектурный музей-заповедник. Работы на объекте предполагается завершить не позднее ноября 2023 года.