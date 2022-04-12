Вашингтон, , 01:04 — REGNUM Соединенные Штаты и Индия намерены провести «оборонный обмен» в космической отрасли между министерствами обороны, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и индийским оборонным космическим агентством», — заявил он.

Ллойд также отметил, что сотрудничество между США и Индией в сфере кибербезопасности продолжает наращиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля президент США Джо Байден планировал провести переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Предполагается, что в ходе переговоров будет обсуждаться российская специальной операция по денацификации и демилитаризации Украины.