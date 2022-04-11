Нью-Йорк, США, 12 апреля, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 апреля снижением на фоне инфляционных ожиданий. Больше других потерял Nasdaq.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа США

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 413,04 пункта (1,19%), до уровня 34 308,08 пункта. S&P 500 подешевел на 75,75 пункта (1,69%), до уровня 4412,53 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 299,04 пункта (2,18%), до уровня 13 411,96 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $3,11 (3,17%), до уровня $95,15 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 апреля — последнего рабочего дня недели — разнонаправленно.

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