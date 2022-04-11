Бразилиа, 12 апреля, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Объяснений по поводу одобрения закупки 35 тыс. единиц лекарства «Виагра» потребовал у министерства обороны депутат парламента Бразилии Элиас Вас. Об этом он сам написал 11 апреля в своём Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Как уточнил Элиас Вас, информация о лекарстве была размещена на специальном портале для обеспечения транспарентности закупок. При этом название лекарства дано по действующему веществу — силденафил, оно не настолько известно, как торговая марка «Виагра».

По словам депутата, он провёл расследование и выяснил, что закупка препарата для повышения потенции в количестве 35 тыс. была одобрена минобороны Бразилии. Элиас Вас сделал запрос в военное ведомство по поводу обоснованности такой закупки.

Вооруженные силы Бразилии закупят «35 тысяч единиц» силденафила — лекарства для повышения потенции, сообщил в Twitter депутат Элиас Вас.