Ростов-на-Дону, 12 апреля 2022, 00:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону вандалы разгромили могилу ветерана Великой Отечественной войны Ивана Литвинова, расположенную на Северном кладбище. Об этом журналистам сообщил сын фронтовика сын ветерана Александр Литвинов.

Кладбище
Кладбище
Марина Каширская © ИА REGNUM

«Заметили только тогда, когда сестра пошла на кладбище. Отец — участник войны, в 16 лет пошел сражаться, войну окончил в Бухаресте — захоронен там вместе с супругой», — цитирует Александра Литвинова портал 161.ru.

Известно, что вандалы срезали ограду и разгромили могилу.