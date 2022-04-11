Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2022, 00:54 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вандалы разгромили могилу ветерана Великой Отечественной войны Ивана Литвинова, расположенную на Северном кладбище. Об этом журналистам сообщил сын ветерана Александр Литвинов.

Марина Каширская ИА REGNUM Кладбище

«Заметили только тогда, когда сестра пошла на кладбище. Отец — участник войны, в 16 лет пошел сражаться, войну окончил в Бухаресте — захоронен там вместе с супругой», — цитирует Александра Литвинова портал 161.ru.

Известно, что вандалы срезали ограду и разгромили могилу.