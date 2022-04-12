Ростов-на-Дону, , 00:48 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор бывшему начальнику железнодорожной станции Гуково, признанному виновным в покушении на мошенничество. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что в 2021 году начальник железнодорожной станции в корыстных целях ввёл в заблуждение бизнесмена, пообещав ему за 300 тыс. рублей подготовить и утвердить техническую документацию на подключение стрелочного перевода, расположенного на территории железнодорожных путей. При этом эти вопросы не входили в его должностные полномочия. Злоумышленник был задержан с поличным.

Суд назначил бывшему начальнику железнодорожной станции Гуково один год колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.