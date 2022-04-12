Кабул, , 00:48 — REGNUM Протестующие забросали камнями здание консульства Ирана в городе Герат в одноименной провинции на западе Афганистана, 11 апреля сообщило агентство IRNA.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

В иранском министерстве иностранных дел осудили случившееся и потребовали от афганских властей обеспечить безопасность дипломатических миссий. Кроме того, еще одну акцию протеста провели рядом с посольством Ирана в Кабуле.

Демонстрации вспыхнули на фоне скандала с появлением в социальных сетях видеозаписи, на которой афганские беженцы якобы подвергаются преследованиям и пыткам в Иране. В Тегеране заявили, что подобная информация не является достоверной, и она призвана «вызывать иранофобию в Афганистане и афганофобию в иранском обществе».

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