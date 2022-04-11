Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2022, 00:41 — ИА Регнум. Из резервного фонда Ростовской области выделены средства, необходимые для строительства модульного здания школы в микрорайоне Суворовский. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев в своём телеграм-канале. Решение продиктовано острой нехваткой школьных мест.

Rostov-gorod.ru Строительство модульного здания

«Подписал распоряжение о выделении из резервного фонда необходимых средств на приобретение и установку быстровозводимого модульного здания для начальной школы на 400 мест в Суворовском микрорайоне. Задача городской администрации при поддержке минобра в кратчайшие сроки провести все процедуры и до 1 сентября 2022 года возвести здание начальной школы», — отметил он.

Требуемая для возведения модульной школы сумма не уточняется.

ИА REGNUM сообщало, что из-за нехватки школьных мест в микрорайоне Суворовский власти Ростова-на-Дону решили временно перевести третьеклассников из единственной школы в микрорайоне Суворовский в другие учебные заведения. Доставлять детей было предложено на школьных автобусах, однако микрорайон Суворовский с другими микрорайонами связывает лишь одна дорога. В связи с этим жители микрорайона простаивают в огромных пробках.

В настоящее время обсуждается передача земельного участка, на котором будет построено модульное здание школы, в муниципальную собственность. Также рассматривается возможность транспортной доступности будущего общеобразовательного учреждения.