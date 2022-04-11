Киншаса, 12 апреля, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Не менее 21 человека погибли в результате нападения вооруженных боевиков в Демократической Республике Конго, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в силовых структурах ДРК.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Демократическая Республика Конго

Сообщается, что боевики напали на деревню Мангусу в провинции Итури. В результате нападения погиб 21 человек. Также из-за атаки боевиков из региона начали уходить местные жители. По данным источников, потоки беженцев, включая женщин и детей, составляют сотни человек. Все они направляются в город Буниа.

По предварительной версии, за нападение ответственны боевики группировки «Объединенные демократические силы», которая действует на северо-востоке ДР Конго. Отметим, что провинция Итури, а также соседствующая с ней Северное Киву, находятся в положении осады. Этот режим был объявлен в регионах в мае 2021 года из-за ухудшения ситуации с безопасностью.