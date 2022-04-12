Ростов-на-Дону, , 00:32 — REGNUM Донские следователи подтвердили задержание руководителя строительной организации — депутата Законодательного собрания Ростовской области, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело Astr.sledcom.ru

Следователи полагают, что в 2014 году застройщик заключил муниципальные контракты с администрацией Семикаракорского района на участие в долевом строительстве в Семикаракорске трёх многоквартирных домов. 12 квартир должны были быть выкуплены в целях обеспечения жильём детей-сирот.

Однако застройщик использовал мошенническую схему хищения бюджетных средств. Он привлёк для строительства жилых домов стороннюю организацию, заключив договор на меньшую стоимость, чем было предусмотрено муниципальным контрактом, и изменив технические требования к объектам. В результате при строительстве жилых домов были допущены грубые нарушения, а муниципальному бюджету причинён ущерб в размере более 1,2 млн рублей.

Депутат заключён под стражу.

Следователи выясняют детали случившегося.

Читайте ранее в этом сюжете: Силовики задержали депутата Заксобрания Ростовской области