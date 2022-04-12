Донецк, , 00:26 — REGNUM По меньшей мере 11 мирных жителей, в том числе 9 — в Мариуполе, получили ранения в результате действий украинских боевиков, обстрелявших освобожденные территории Донецкой Народной Республики. Об этом 11 апреля сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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Среди пострадавших также числятся по одному жителю поселка Первомайское и городе Волноваха. Всего на освобожденных территориях ДНР было зафиксировано 1036 раненых мирных жителей, в том числе и 54 ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля украинские вооруженные формирования совершили артиллерийский обстрел Петровского и Куйбышевского районов Донецка со стороны населенного пункта Красногоровка.

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