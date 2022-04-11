Рим, 12 апреля, 2022, 00:18 — ИА Регнум. 28% жителей Италии не считают, что нужно делать четвертую прививку от коронавируса, таковы опубликованные 11 апреля результаты исследования университета «Каттолика».

Вакцинация

Еще 30% граждан не считают этот вопрос приоритетным и не имеют четкого мнения, отметили эксперты.

Такой подход в стране, где от коронавируса привиты почти 90% граждан, стал следствием отмены режима ЧС и целого ряда ограничений, полагают наблюдатели.