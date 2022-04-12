Рим, , 00:10 — REGNUM Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони обрушился с резкой критикой на Россию и президента Путина, передают национальные СМИ 11 апреля.

Владимир Путин и Сильвио Берлускони Archive.government.ru

В числе прочего он заявил о «военных преступлениях, ответственность за которые Россия не может отрицать».

«Я глубоко разочарован и опечален поведением Владимира Путина. Я знаю его двадцать лет, и он всегда казался мне человеком демократии и мира», — сказал Берлускони.

Ранее с осуждением действий России выступил и другой «друг Москвы» в итальянской политике — лидер «Лиги» Маттео Сальвини.